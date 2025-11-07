Общество

Квоту на отлов бездомных животных в 2025 году увеличили в Новосокольническом округе

План по отлову животных без владельцев на 2025 год скорректировали в Новосокольническом муниципальном округе, увеличив норматив до 91 особи, данная информация следует из постановления администрации округа, опубликованного на сайте публикования нормативно-правовых актов региона.

«Внести изменение в план-график отлова животных без владельцев на территории Невельского муниципального округа на 2025 год, утвержденный постановлением администрации Невельского муниципального округа от 03.02.2025 №79, заменив в графе «План (голов)» цифру "84" цифрой "91"», - отмечено в постановлении.

Контроль за исполнением возложен на начальника управления территориальными отделами администрации округа.