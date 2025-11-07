Общество

Густой туман ожидается в Псковской области 11 ноября

Густой туман ожидается в Псковской области 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Ночью и утром 11 ноября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», — сообщили в МЧС.

В МЧС напомнили, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - отметили в ведомстве.

Следует также избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.

Добавим, завтра в Псковской области прогнозируется облачная погода.