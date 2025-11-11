Общество

«Кузница»: Летать нельзя отказаться. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 ноября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Темой сегодняшней программы стал псковский аэропорт. Последняя новость: число рейсов между Псковом и Москвой в неделю сократилось с 14 до 10. Осенне-зимнее расписание действует с 26 октября. Это значит, что теперь не всегда можно улететь, а вечером прилететь из столицы. Причина – не погода или отсутствие финансирования в регионе, а нехватка бортов у перевозчика. Пока ситуация останется такой до весны. А там – будем посмотреть. Но это повод узнать, как дела у нашей воздушной гавани? Куда мы летаем, помимо Москвы, а куда не летаем, хотя раньше летали? Возможно, есть планы на среднесрочной перспективе по маршрутам полетов? Или сейчас об этом лучше не думать? А что с аэропортовым комплексом – модернизация теперь нам только снится? Или всё в силе?

Гость программы – генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.