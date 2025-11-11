Общество

Эксперт по питанию рассказала, как может навредить неправильный выбор растительного масла

Растительные масла, популярные в кулинарии и промышленности, могут быть опасны для здоровья из-за высокого содержания окисленных жиров. Важно знать, какие масла выбирать, чтобы поддерживать здоровье клеток и сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала эксперт по здоровому питанию Галина Леонова.

Растительные масла, также известные как «масла семян», широко используются в кулинарии и промышленности. Но, как отмечает Галина Леонова, большинство из этих масел проходит сложный процесс экстракции, который включает нагревание до высоких температур. Этот процесс приводит к окислению и разрушению структуры масел, что может сделать их опасными для здоровья.

Важно помнить, что наш мозг на 60% состоит из жира, а клеточные мембраны состоят из масел, которые мы употребляем. Таким образом, выбор масел в рационе напрямую влияет на здоровье клеток и общую физическую форму.

«Масло — это топливо, и для здорового тела вам нужно лучшее», — подчеркивает Галина Леонова.

Эксперт выделяет четыре типа жиров, которые необходимо учитывать:

Насыщенные жиры — животного происхождения и из тропических масел.

Мононенасыщенные жиры — например, оливковое масло, которое является менее стабильным при нагревании.

Полиненасыщенные жиры — такие как омега-3 и омега-6.

Трансжиры — маргарин и прочие масла с высокой степенью переработки.

При этом, несмотря на ранее сложившийся миф о вредности насыщенных жиров, исследования показывают, что именно они являются наиболее стабильной формой жира, что делает их безопасными для термической обработки.

Еще одной важной рекомендацией от эксперта является обращение внимания на витамин K2, который может выводиться из организма при употреблении растительных масел. Дефицит этого витамина связывается с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, растительные масла могут негативно сказываться не только на уровне жиров в организме, но и на состоянии сердечно-сосудистой системы, пишет RuNews24.ru.

Можно сделать вывод, что употребление растительных масел требует внимательного подхода. Качество жиров в рационе имеет огромное значение для здоровья, и выбор масел следует делать с акцентом на их состав и метод обработки. Для безопасного приготовления пищи стоит отдавать предпочтение таким продуктам, как топлёный жир или кокосовое масло, а использование растительных масел лучше ограничить. Сделав правильный выбор, можно существенно улучшить свое здоровье и самочувствие.