Врач дала советы по укреплению иммунитета перед зимой

14.11.2025 22:00

В преддверии зимы необходимо придерживаться полноценного питания, физических нагрузок, достаточного отдыха и профилактики заболеваний для поддержания крепкого здоровья в холодный сезон. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко.

Изображение создано при помощи нейросети

«Одна из важнейших составляющих устойчивого иммунитета — это полноценное питание. Впервые за многие месяцы важно сфокусироваться на повышении уровня витаминов и минералов. В первую очередь уделите внимание продуктам с высоким содержанием витамина C: цитрусовые, киви, болгарский перец и шпинат. Не забывайте о витамине D, который в осенне-зимний период получает дефицит из-за недостатка солнечного света. Его можно получить из жирной рыбы и яичных желтков», — рассказала врач.

Не стоит упускать из вида потребление полезных жиров, таких как омега-3, содержащихся в рыбе и орехах. Эти жиры поддерживают здоровье сердца и улучшают защитные функции организма.

Даже при понижении температуры важно не пренебрегать физическими нагрузками. Активность на свежем воздухе способствует укреплению иммунной системы и улучшает настроение. Если прогулка по парку кажется некомфортной из-за мокрого снега или ветра, можно рассмотреть варианты занятий спортом в помещении, таких как йога или плавание в бассейне.

Закаливание — это проверенный метод повышения терморегуляции организма. Начинать стоит с небольших процедур, таких как обливание холодной водой или утренние контрастные души. Важно начинать мягко и постепенно, чтобы тело привыкало к изменяющимся условиям, пишет RuNews24.ru.

Сон — это время, когда организм восстанавливается и пополняет запасы энергии. Недостаток сна может привести к снижению иммунитета и повышению уровня стресса. Рекомендуется выделять 7-8 часов на полноценный сон и создавать оптимальные условия для расслабления перед сном.

«Посещение врача и проведение профилактических мер поможет вам быть готовыми к сезонным болезням. Обсудите с врачом возможность вакцинации от гриппа и других инфекций, чтобы минимизировать риск заболеть. Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями», - заключила специалист.
Источник: Псковская Лента Новостей
