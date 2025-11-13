Врач дала советы по укреплению иммунитета перед зимой

В преддверии зимы необходимо придерживаться полноценного питания, физических нагрузок, достаточного отдыха и профилактики заболеваний для поддержания крепкого здоровья в холодный сезон. Об этом рассказала врач Екатерина Дмитренко.
Изображение создано при помощи нейросети
Не стоит упускать из вида потребление полезных жиров, таких как омега-3, содержащихся в рыбе и орехах. Эти жиры поддерживают здоровье сердца и улучшают защитные функции организма.
Даже при понижении температуры важно не пренебрегать физическими нагрузками. Активность на свежем воздухе способствует укреплению иммунной системы и улучшает настроение. Если прогулка по парку кажется некомфортной из-за мокрого снега или ветра, можно рассмотреть варианты занятий спортом в помещении, таких как йога или плавание в бассейне.
Закаливание — это проверенный метод повышения терморегуляции организма. Начинать стоит с небольших процедур, таких как обливание холодной водой или утренние контрастные души. Важно начинать мягко и постепенно, чтобы тело привыкало к изменяющимся условиям, пишет RuNews24.ru.
Сон — это время, когда организм восстанавливается и пополняет запасы энергии. Недостаток сна может привести к снижению иммунитета и повышению уровня стресса. Рекомендуется выделять 7-8 часов на полноценный сон и создавать оптимальные условия для расслабления перед сном.