Общество

Более 200 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от гриппа

По данным на 10 ноября, с начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 200 260 человек. Общий охват населения вакцинацией составил 34,86%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

План по иммунизации детей выполнили Себежский, Пустошкинский, Куньинский, Порховский, Красногородский, Печорский, Плюсский, Локнянский, Усвятский, Дновский муниципальные округа.

Из оставшихся районов хорошие показатели по вакцинации детей в Новоржевском муниципальном округе – 98,6% от общего плана, у Палкинского округа – 97,2% и Пыталовского округа – 96%.

Взрослых быстрее прививают в Гдовском муниципальном округе – 97,4% от общего плана по иммунизации, а также в Новоржевском округе – 92,3% и Плюсском округе – 91,9%.