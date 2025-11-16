Серию занятий соцпроекта «Свой ритм» провели профсоюзы в Великих Луках

Серию реабилитационных занятий для участников специальной военной операции и их семей в рамках социального проекта «Свой ритм» провели члены первичной профсоюзной организации филиала «Великолукский» Псковского центра психиатрии и наркологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Фото: Псковский облсовпроф
«На прошлой неделе члены первичной профсоюзной организации Анна Полынина, Наталья Грудинина и Наталья Ляне провели серию реабилитационных занятий для участников СВО и их семей в рамках социального проекта "Свой ритм". Программа получилась насыщенной и полезной», - сообщили в облсовпрофе.
Отмечается, что суставная гимнастика под руководством председателя профбюро Натальи Грудининой помогла снять напряжение и улучшить самочувствие, а силовые тренировки и плавание подарили заряд бодрости.
Для детей был организован творческий мастер-класс по созданию кукол-берегинь, погрузивший в традиции славянской культуры.
Мероприятие завершилось за дружеским столом со сладкими угощениями.
«Именно такая живая и практическая работа — лучший показатель активности и ценности профсоюзов. Наши коллеги не на словах, а на деле проявляют социальную ответственность, даря своё время, профессионализм и душевное тепло тем, кто особенно нуждается в поддержке. Такие инициативы укрепляют не только корпоративный дух, но и вносят реальный вклад в общественное здоровье и благополучие», — прокомментировал мероприятие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.