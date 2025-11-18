Общество

Предложения ЛДПР по борьбе с наркоманией обсудили в Пскове

На прошлой неделе председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с заявлением о подготовке партией ряда инициатив, направленных на усиление борьбы с наркоманией в России. Предложения партии обсудили Псковском региональном отделении ЛДПР.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ЛДПР

Для того, чтобы узнать ситуацию в сфере обеспечения помощи наркозависимым в регионе, а также оценить актуальность предложений ЛДПР на местном уровне, депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков совместно с депутатом Псковской городской Думы от ЛДПР Сергеем Литвиненко встретился с министром здравоохранения Псковской области Мариной Гаращенко и главным врачом Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаилом Мироновым.

Одним из вопросов встречи стало обсуждение возможности обеспечения полной анонимности наркозависимых людей.

«Система учета наркозависимых граждан и так является закрытой информацией, однако вопрос обеспечения полной анонимности является весьма спорным. Ведь лица, страдающие наркозависимостью, находясь вне социального контроля и государственного мониторинга, могут создать угрозу безопасности. Именно поэтому важно найти баланс между анонимностью и необходимостью защиты общественного здоровья и правопорядка», - отметила Марина Гаращенко.

Также в ходе встречи депутаты и представители здравоохранения Псковской области обсудили необходимость создания сети государственных реабилитационных центров во всех субъектах России.

«Государственная система здравоохранения по направлению психиатрия и наркология предлагает наркозависимым медицинскую помощь в виде стационарного и амбулаторного лечения, а также профилактики и реабилитации. Частные реабилитационные центры в свою очередь предоставляют психологическую помощь в виде социальной реабилитации. Я считаю, что частные реабилитационные центры, которые смогут оказывать и медицинскую помощь, необходимы. Однако только при условии, что их методы лечения будут основываться на клинических рекомендациях и соответствовать установленным стандартам медицинской помощи и законодательству России», - прокомментировал Михаил Миронов.

В результате встречи представители сферы здравоохранения Псковской области выделили ряд инициатив ЛДПР, направленных на усиление борьбы с наркоманией, реализация которых актуальна для региона.