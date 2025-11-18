Предложения ЛДПР по борьбе с наркоманией обсудили в Пскове

На прошлой неделе председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с заявлением о подготовке партией ряда инициатив, направленных на усиление борьбы с наркоманией в России. Предложения партии обсудили Псковском региональном отделении ЛДПР.
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ЛДПР
Для того, чтобы узнать ситуацию в сфере обеспечения помощи наркозависимым в регионе, а также оценить актуальность предложений ЛДПР на местном уровне, депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков совместно с депутатом Псковской городской Думы от ЛДПР Сергеем Литвиненко встретился с министром здравоохранения Псковской области Мариной Гаращенко и главным врачом Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаилом Мироновым.
Одним из вопросов встречи стало обсуждение возможности обеспечения полной анонимности наркозависимых людей.
Также в ходе встречи депутаты и представители здравоохранения Псковской области обсудили необходимость создания сети государственных реабилитационных центров во всех субъектах России.
В результате встречи представители сферы здравоохранения Псковской области выделили ряд инициатив ЛДПР, направленных на усиление борьбы с наркоманией, реализация которых актуальна для региона.