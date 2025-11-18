Псковичей приглашают на работу в филиал «Россети Северо-Запад»

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приглашает на работу специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото: «Россети Северо-Запад»
Псковичи получат работу в надежной основе энергосистемы региона. Предприятие обеспечивает свет и тепло тысячам домов, организаций и социальных объектов.
На постоянную работу в районах Псковской области требуются:
Рассматриваются кандидаты из разных городов Псковской области, в том числе кандидаты без опыта работы, проводится обучение.
Работникам предлагают широкий социальный пакет: ДМС со стоматологией, санаторно-курортное лечение; надбавка за непрерывный трудовой стаж (выслугу лет); материальная помощь к отпуску, в связи с рождением ребенка, в связи с вступлением в брак; путевки в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников и многое другое.
Подробности по телефонам: +79211107235, +79211107028, 8 (8112) 597-597.
Резюме можно направлять по адресу. Если нет резюме, можно заполнить анкету по ссылке.