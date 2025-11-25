Общество

Жизнь приюта зависит от неравнодушных людей — сотрудники псковской «Лесопилки»

Зооприют «Лесопилка» в Пскове помогает животным обрести крышу над головой и дает шанс на жизнь. При этом судьба самого приюта целиком зависит от помощи неравнодушных людей, рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сотрудник «Лесопилки» Алена Цветкова.

Алена Цветкова сообщила, что в «Лесопилке» работают всего семь постоянных сотрудников. Немаловажную помощь оказывают волонтеры.

Несмотря на постоянную работу по устройству питомцев в семьи сотрудники признаются, что поток поступающих животных превышает скорость передачи их новым владельцам. Приют в настоящее время переполнен.

«Животных разбирают, но не так часто, как хотелось бы. Поступление животных постоянное. Бывает такое, что не хватает даже места для новых. Например, собачку забрали, и сразу в этот же вечер приезжает другая собачка на ее место. Сейчас все переполнено», - рассказала Алена Цветкова.

Финансовое благополучие приюта основывается исключительно на частных пожертвованиях и отзывчивых людях, готовых прийти на помощь.

«Нам помогают добрые люди, спасибо им огромное. И мебель привозят, и продукты, и вещи для наших питомцев. Тут недавно нам опилки привезли, чтобы в вольерах было сухо и тепло. Примерно на 100% жизнь приюта зависит от неравнодушных людей. Потому что у нас приют содержится на пожертвованиях», - заключила Алена Цветкова.

Сотрудники «Гражданской прессы» решили не оставаться в стороне. Сегодня мы передали приюту более 80 килограмм корма и пять мешков наполнителя, добрую акцию приурочили к празднованию 25-летия Псковской Ленты Новостей.