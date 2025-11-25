Жизнь приюта зависит от неравнодушных людей — сотрудники псковской «Лесопилки»

Зооприют «Лесопилка» в Пскове помогает животным обрести крышу над головой и дает шанс на жизнь. При этом судьба самого приюта целиком зависит от помощи неравнодушных людей, рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сотрудник «Лесопилки» Алена Цветкова.
Алена Цветкова сообщила, что в «Лесопилке» работают всего семь постоянных сотрудников. Немаловажную помощь оказывают волонтеры.
Несмотря на постоянную работу по устройству питомцев в семьи сотрудники признаются, что поток поступающих животных превышает скорость передачи их новым владельцам. Приют в настоящее время переполнен.
Финансовое благополучие приюта основывается исключительно на частных пожертвованиях и отзывчивых людях, готовых прийти на помощь.
Сотрудники «Гражданской прессы» решили не оставаться в стороне. Сегодня мы передали приюту более 80 килограмм корма и пять мешков наполнителя, добрую акцию приурочили к празднованию 25-летия Псковской Ленты Новостей.