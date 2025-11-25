Общество

«Гражданская пресса» в честь 25-летия ПЛН передала более 80 кг корма в зооприют «Лесопилка»

В рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей представители медиахолдинга «Гражданская пресса» посетили зооприют «Лесопилка», расположенный на улице Новгородской в Пскове, организовав акцию помощи животным.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Это событие стало продолжением ряда праздничных мероприятий, которые ПЛН провела в 2025 году.

«Псковская Лента Новостей в 2025 году масштабно отмечает 25-летие. Мы уже провели ряд конкурсов, а также городских праздников. Начали с детского мероприятия в парке Строителей в преддверии Дня защиты детей. Потом был запуск аэростата в центре Пскова. В конце лета пригласили представителей бизнеса и политическую элиту в новое красивое пространство "Квартал Мейера", а в начале осени устроили автофестваль-выставку, где в одном месте были представлены флагманы рынка», - напомнила выпускающий редактор ПЛН Ксения Иванова.

В продолжение праздничных событий было решено организовать добрую акцию — поддержать животных, содержащихся в зооприюте, передав для них корм и наполнитель.

«Такие организации, как "Лесопилка", очень важны! Благодаря, в том числе, вашим усилиям в Пскове не стоит остро проблема безнадзорных собак. Спасибо вам за это, за ваш труд, за заботу о собаках, кошках», - обратилась с сотрудникам зооприюта выпускающий редактор и пожелала, чтобы подопечных у «Лесопилки» становилось меньше, и большинство собак обрели своих любящих хозяев.

Приют распахнул свои двери в 2012 году. На текущий момент в нем содержатся 93 собаки и больше 50 кошек. Семь преданных сотрудников ежедневно вкладывают душу в заботу о каждом питомце.

От медиахолдинга «Гражданская пресса» сегодня в «Лесопилку» поступило 84 кг корма и пять мешков наполнителя.

Сотрудники и подопечные зооприюта тепло встретили гостей, провели экскурсию, рассказали о непростых судьбах большинства животных и поблагодарили за оказанную помощь.