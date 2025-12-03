Общество

Минздрав поддержал идею писать о вреде алкоголя на бутылках

Минздрав РФ концептуально поддержал предложение о нанесении на бутылках алкогольной продукции информации о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений из-за ее употребления при условии обеспечения достоверности данных, следует из ответа министерства здравоохранения.

Одиннадцатого ноября депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением наносить на бутылках алкоголя информацию о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений из-за ее употребления.

«Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках», - следует из ответа заместителя министра здравоохранения РФ Евгении Котовой.

В документе говорится, что нанесение на этикетки алкогольных напитков числа смертей, вызванных алкоголем, не отразит реальную тяжёлую ситуацию, связанную с потреблением алкоголя, преуменьшит алкогольное бремя и может ввести в заблуждение относительно масштаба проблемы, пишет РИА Новости.

В министерстве также подчеркнули, что внедрение конкретных элементов маркировки, в том числе с указанием данных о смертности, возможно только при условии обеспечения достоверности, сопоставимости и полноты статистической информации.