Общество

Профилактический рейд по предотвращению пожаров провели в Пскове

Зимний период ежегодно характеризуется ростом количества пожаров в быту. В связи с этим сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области и представители администрации города Пскова провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Сотрудник МЧС разъяснил, что зимой особенно важно содержать своё жильё в надлежащем состоянии, тщательно проверять электрооборудование.

Родителям порекомендовали не оставлять в свободном доступе источники огня и регулярно проводить с детьми беседы на противопожарную тематику, рассказывая, что игры с огнём могут привести к беде.

Помимо этого, псковичам напомнили о мерах пожарной безопасности, номера экстренных служб и порядок действий при возникновении пожара.