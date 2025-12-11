Общество

В псковском Доме молодежи прошёл мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды

В Доме молодежи в Пскове прошёл рождественский мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Дом молодёжи | Псковская область»

Мастер народной куклы Анжелика Владимирова провела занятие для учеников Ольгинской гимназии.

Ребята познакомились с традициями празднования Рождества Христова, узнали о рождественских колядках и собственными руками сделали яркие Вифлеемские звезды. Каждая работа стала маленьким символом праздника и семейного тепла, отметили в Доме молодежи.

Мастер-класс прошёл в рамках программы мероприятий министерства молодежной политики Псковской области, приуроченной к XXXIV Международным Рождественским образовательным чтениям.