Общество

С 1 сентября 2028 года в России появится новый букварь

Новый букварь для российских школ будет готов 1 сентября 2028 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

«С 1 сентября 2028 года (появятся учебники по русскому языку - ред.) 8-9 (классов - ред.), а также 1-4 классы, и тогда будет новый букварь», - сказала Ямпольская на форуме школьных библиотекарей.

Советник президента России добавила, что эксперты, которые работают над книгой, стараются сделать ее максимально интересной и со всеми отсылками к традициям, пишет РИА Новости.

Ранее Ямпольская на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложила вернуть первому школьному учебнику название «Букварь» вместо нынешней «Азбуки».

Первый международный форум школьных библиотекарей проходит 11-12 декабря в Москве на площадке национального центра «Россия» и в гостинице «Космос». Событие объединило тысячу участников. Цель форума - проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению и развитию школьных библиотек.