С 1 сентября 2028 года в России появится новый букварь

Новый букварь для российских школ будет готов 1 сентября 2028 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Советник президента России добавила, что эксперты, которые работают над книгой, стараются сделать ее максимально интересной и со всеми отсылками к традициям, пишет РИА Новости.
Ранее Ямпольская на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложила вернуть первому школьному учебнику название «Букварь» вместо нынешней «Азбуки».
