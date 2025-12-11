Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области в ночь на 15 декабря

Сильный и мокрый снег ожидается по Псковской области ночью 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.
Сообщение о неблагоприятном явлении поступило в МЧС России по Псковской области сегодня днём, 14 декабря, от Псковского гидрометцентра - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
При сильном снегопаде рекомендуется:
Если вы водитель, и вас застигла непогода, необходимо перестраиваться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегать к экстренному торможению, прекратить движение. Стоит включить аварийные огни и переждите снегопад.
«Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - отметили сотрудники МЧС.