Общество

Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области в ночь на 15 декабря

Сильный и мокрый снег ожидается по Псковской области ночью 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.

Сообщение о неблагоприятном явлении поступило в МЧС России по Псковской области сегодня днём, 14 декабря, от Псковского гидрометцентра - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При сильном снегопаде рекомендуется:

Плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставаться дома.

Если всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы быть особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

Если вы водитель, и вас застигла непогода, необходимо перестраиваться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегать к экстренному торможению, прекратить движение. Стоит включить аварийные огни и переждите снегопад.

«Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - отметили сотрудники МЧС.