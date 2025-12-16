Фотофакт: Новогоднюю инсталляцию установили в Летнем саду в Пскове

Общество
Новогоднюю инсталляцию установили в Летнем саду в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.
Ранее на торгово-развлекательном центре Fjord Plaza в псковских Борисовичах появилась новогодняя проекция.
Напомним, Псков продолжают украшать к Новому году. В этом году появился ряд новых украшений, которые закупили в рамках реализации проекта «Рождество начинается здесь».
