Новые новогодние инсталляции устанавливают на Октябрьской площади в Пскове

В Пскове активно продолжается праздничное оформление города к Новому году. На Октябрьской площади стартовали работы по монтажу новых новогодних инсталляций, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, в этом году в Пскове появился ряд новых украшений, которые закупили в рамках реализации проекта «Рождество начинается здесь».
Для создания праздничной атмосферы на основных прогулочных маршрутах города Пскова появляются световые объемные фигуры, новые украшения для деревьев в виде шишек и звезд, арт-объекты, консоли на фонарных столбах, вертепы. Запланировано создание благоустроенных зон на территории площади Ленина, Октябрьского проспекта и Детского парка, новые растяжки гирлянд на Ольгинском мосту.
Ранее в центре города поставили главную новогоднюю ель.