Общество

Новые новогодние инсталляции устанавливают на Октябрьской площади в Пскове

В Пскове активно продолжается праздничное оформление города к Новому году. На Октябрьской площади стартовали работы по монтажу новых новогодних инсталляций, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в этом году в Пскове появился ряд новых украшений, которые закупили в рамках реализации проекта «Рождество начинается здесь».

