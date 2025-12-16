Общество

Марина Гаращенко: Жизнь должна быть не просто продолжительной, но и активной

Об итогах нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Псковской области рассказала министр здравоохранения Марина Гаращенко в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

Ключевым направлением в регионе стала масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которая будет продолжена в следующей пятилетке. В рамках этого инфраструктурного проекта в 2025 году достигнуты значительные результаты:

Построено 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и три врачебные амбулатории;

Закуплено около 2,5 тысячи единиц медицинского оборудования на сумму 257 миллионов рублей для оснащения и переоснащения медицинских организаций, оказывающих первичную помощь;

Приобретено 20 единиц медицинского транспорта для мобильности медиков и транспортировки пациентов из отдаленных территорий;

Проведен капитальный ремонт на 36 объектах: в 12 ФАПах, шести офисах врачей общей практики, девяти поликлинических отделениях и девяти стационарных подразделениях.

Особое внимание министр уделила возрождению и развитию профилактического направления. В рамках подпроекта «Здоровый образ жизни» в этом году в регионе было открыто и переоснащено шесть Центров здоровья в Пскове, Великих Луках и еще в четырех межрайонных больницах.

«Центр здоровья — это место, куда может прийти каждый, даже без заболеваний, чтобы проконсультироваться по вопросам здорового образа жизни, правильного питания, физической активности. Специалисты помогут проверить ключевые показатели (рост, вес, расчет индекса массы тела), оценить риски и дадут индивидуальные рекомендации. Также здесь можно получить помощь в борьбе с вредными привычками, такими как курение и употребление алкоголя», — подчеркнула Марина Гаращенко.

Министр отметила, что обновленная инфраструктура и усиление профилактики — это взаимодополняющие элементы, которые уже сегодня закладывают основу для активного долголетия жителей Псковской области.

«Жизнь сегодня должна быть не просто продолжительной, она должна быть активной. Все эти проекты — строительство, ремонт, новое оборудование и Центры здоровья — работают на одну большую цель: здоровье и качество жизни наших граждан», — резюмировала Марина Гаращенко.