Марина Гаращенко: Жизнь должна быть не просто продолжительной, но и активной

Об итогах нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Псковской области рассказала министр здравоохранения Марина Гаращенко в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».
Ключевым направлением в регионе стала масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которая будет продолжена в следующей пятилетке. В рамках этого инфраструктурного проекта в 2025 году достигнуты значительные результаты:
Особое внимание министр уделила возрождению и развитию профилактического направления. В рамках подпроекта «Здоровый образ жизни» в этом году в регионе было открыто и переоснащено шесть Центров здоровья в Пскове, Великих Луках и еще в четырех межрайонных больницах.
Министр отметила, что обновленная инфраструктура и усиление профилактики — это взаимодополняющие элементы, которые уже сегодня закладывают основу для активного долголетия жителей Псковской области.
«Жизнь сегодня должна быть не просто продолжительной, она должна быть активной. Все эти проекты — строительство, ремонт, новое оборудование и Центры здоровья — работают на одну большую цель: здоровье и качество жизни наших граждан», — резюмировала Марина Гаращенко.