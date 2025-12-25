Псковская Лента Новостей подвела итоги викторины: кто знал точнее всех?

24 декабря мы провели викторину, посвящённую истории и работе Псковской Ленты Новостей, — и были приятно удивлены вашей вовлечённостью и знаниями!

За один день — пять вопросов, пять ответов и пять победителей. Вот, кто первым дал верные ответы:

Екатерина Родина. На вопрос «Сколько материалов выходит на сайте ПЛН в день?». Правильный ответ: около 100. Семён Беляев. На вопрос «Сколько авторов ведут блоги на ПЛН?». Ответ: 25. Ольга Гущина. На вопрос «Сколько фоторепортажей вышло за всю историю ПЛН?». Ответ: 3062. И она же — на вопрос «С какого года ПЛН — самое читаемое СМИ региона?». Ответ: с 2007 года. Марина Алексеева. На вопрос «Как звали первого главного редактора ПЛН?». Ответ: Ирина Тихонова.

Всем победителям — фирменный мерч ПЛН! Забрать подарки можно в редакции: Псков, улица Петровская, 51, 7 этаж.

Спасибо всем, кто участвовал! Благодаря вам ПЛН остаётся живой, читаемой и настоящей — уже 25 лет.

Напомним, сегодня, 25.12.25, Псковская Лента Новостей обновила свой сайт. Переход на новую веб‑платформу — не просто технический апгрейд. Новая версия ресурса предлагает пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.