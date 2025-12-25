Псковская Лента Новостей перешла на обновленный сайт

Четверть века ПЛН остаётся верным спутником псковичей. Мы сообщаем о главных событиях, сохраняем память о важном и каждый день доказываем, что качественная региональная журналистика — это ценность, которой можно и нужно гордиться. Уходящий 2025 год для Псковской Ленты Новостей — особенный. И завершающей, по‑настоящему символичной точкой этого знаменательного года стал запуск обновлённого сайта, который начал работу уже сегодня.

Переход на новую веб‑платформу — не просто технический апгрейд. Новая версия ресурса предлагает пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

И первое, что хочется выделить, — это долгожданная функция ночного режима. Теперь вы можете читать новости в комфортных условиях при слабом освещении: тёмная тема снижает нагрузку на глаза, сохраняя при этом отличную читаемость текста. Переключиться между дневным и ночным режимом можно одним кликом — ищите переключатель в верхнем углу сайта.

Ещё одно важное улучшение — новое оформление верхнего блока с рубриками. Мы отказались от простого перечня в шапке сайта и создали удобную систему группировки разделов. Теперь рубрики сгруппированы, самое важное находится в зоне мгновенного доступа.

Также в главном горизонтальном меню появились новые разделы — «Дневной дозор» и «Рейтингомер», благодаря чему тексты популярных проектов ПЛН и ПЛН FM стало намного удобнее находить.

Теперь свежие новости доступны прямо рядом с главной новостью дня — не нужно искать отдельный раздел или пролистывать весь сайт. А если хочется увидеть полную хронологию публикаций, достаточно одного клика — вы мгновенно переходите на ленту новостей, где материалы выстроены по времени.

Для поклонников ПЛН FM на главной странице выделены крупные блоки с видеотрансляциями эфиров и онлайн‑трансляцией радиостанции.

Особого внимания заслуживает блок «Резонанс», где собраны самые популярные и обсуждаемые материалы, последний опрос и актуальные сюжеты. Опрос стал более заметным — его оформление яркое, а сюжеты размещены рядом с ним.

На сайте также появится виджет Telegram‑канала: теперь пользователи могут в реальном времени увидеть последние обновления, включая не только новости, но и авторскую аналитику.

В разделе «Полная картина жизни» представлены восемь блоков с последними новостями из основных рубрик сайта.

На обновлённом сайте ПЛН в разделе «Авторы» сменился визуальный формат: вместо чёрно‑белых круглых фото теперь — цветные иконки по пояс. Новые изображения делают авторов более узнаваемыми и придают разделу современный, живой вид. Немаловажным нововведением стало появление автора — «Господина Рейтингомера».

Раздел «Наглядно» также станет удобнее: здесь собраны все последние фоторепортажи, видео, лонгриды и инфографики.

Традиционная возможность комментировать новости в форуме сохранилась, при этом добавлена новая функция: пользователи смогут скрыть свои данные от других посетителей сайта — в таком случае информация будет доступна только администраторам.

По‑прежнему работает рубрика «Интерактив» и сервис отправки посланий для публикации на ПЛН.