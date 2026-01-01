Видеосказку «Бармалей» подготовили псковские дети к 100-летию произведения

Видеоверсию сказки «Бармалей» известного писателя Корнея Чуковского подготовили участники конкурса маленьких чтецов «Табуреточка» к 100-летию выхода произведения, сообщается в группе «Клуба молодых семей Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Клуб молодых семей Псковской области / «ВКонтакте»

В 1925 году издательством «Радуга» впервые была опубликована сказка Корнея Чуковского «Бармалей» и с тех пор она стала классикой детской литературы, известна своими яркими иллюстрациями и поучительным сюжетом о победе добра над злом.

В рамках проекта «Конкурс маленьких чтецов "Табуреточка"» члены жюри прослушали выступления 125 ребят.

«Среди всех замечательных и талантливых ребят было отобрано 15 лучших участников. Именно им достались главные призы конкурса и каждый из них получил возможность посетить мастер-классы от профессионалов и, самое главное — принять участие в записи видеосказки "Бармалей"», - отметили в сообществе.

Дети готовились весь декабрь: учили тексты, создавали иллюстрации.

«И теперь мы с огромным удовольствием представляем вам сказку «Бармалей» в исполнении самых талантливых участников конкурса "Табуреточка"! Приятного просмотра!» - добавили в Клубе молодых семей.

Напомним конкурс маленьких чтецов «Табуреточка» состоялся в Доме молодежи в Пскове 6 декабря.

Проект «Конкурс маленьких чтецов «Табуреточка» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.