Видеоверсию сказки Чуковского «Бармалей» подготовят псковские дети к 100-летию произведения

Видеоверсию сказки писателя Корнея Чуковского «Бармалей» подготовят победители конкурса маленьких чтецов «Табуреточка», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Федор Егоров

«По итогам конкурса у нас будет отобрано шесть финалистов, по три победителя в каждой возрастной категории. И для них будет проведен ряд мастер-классов от профессионалов своего дела по сценической речи, по ораторскому мастерству. И именно эти детки примут участие в записи видео-версии сказки Чуковского "Бармалей"», — сказала руководитель проекта Марина Ярмак.

По словам руководителя, дети смогут ощутить на себе съемочный процесс и и научиться чему-то новому:

«Они побывают в настоящей студии, поработают с профессионалами, узнают, что такое суфлер, почувствуют, как это работать под камерой. И такой интересный опыт позволит нам получить на выходе видеопродукт, который мы сможем опубликовать к столетию публикации этой сказки».

Проект «Конкурс маленьких чтецов "Табуреточка"» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.