На развитие инфраструктуры в Псковской области было выдано 231 разрешение

В 2025 году было выдано 231 разрешение на размещение объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве имущественных отношений Псковской области.
Изображение: министерство имущественных отношений Псковской области
Как отметили в министерстве, это важный шаг к развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни.
Из общего числа разрешений:
- 88 — на установку вышек сотовой связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
- 12 — на размещение газопроводов в рамках программы газификации, составляющей часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
- 6 — на строительные площадки для коммерческих объектов и многоквартирных домов
Также приняты решения по следующим направлениям:
- Линии электропередачи — 34
- Линейные объекты — 13
- Проезды и проходы — 14
- Зарядные станции для электротранспорта — 4
- Благоустройство, стелы, пандусы — 60