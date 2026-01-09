На развитие инфраструктуры в Псковской области было выдано 231 разрешение

В 2025 году было выдано 231 разрешение на размещение объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве имущественных отношений Псковской области.

Изображение: министерство имущественных отношений Псковской области

Как отметили в министерстве, это важный шаг к развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни.

Из общего числа разрешений:

88 — на установку вышек сотовой связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

12 — на размещение газопроводов в рамках программы газификации, составляющей часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

6 — на строительные площадки для коммерческих объектов и многоквартирных домов

Также приняты решения по следующим направлениям: