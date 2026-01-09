Общество

На развитие инфраструктуры в Псковской области было выдано 231 разрешение

В 2025 году было выдано 231 разрешение на размещение объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве имущественных отношений Псковской области.

Как отметили в министерстве, это важный шаг к развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни.

Из общего числа разрешений:

  • 88 — на установку вышек сотовой связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
  • 12 — на размещение газопроводов в рамках программы газификации, составляющей часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
  • 6 — на строительные площадки для коммерческих объектов и многоквартирных домов

Также приняты решения по следующим направлениям:

  • Линии электропередачи — 34
  • Линейные объекты — 13
  • Проезды и проходы — 14
  • Зарядные станции для электротранспорта — 4
  • Благоустройство, стелы, пандусы — 60
