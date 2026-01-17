Как безопасно развлекаться зимой, рассказали псковичам в МЧС

Правила безопасности во время зимних развлечений напомнили псковичам в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Зима – это волшебное время, когда природа предлагает нам множество вариантов для активного отдыха. Пушистый снег, сверкающий лед и свежий морозный воздух создают идеальные условия для катания на санках, лыжах или даже зимней рыбалки. Главное – помнить, что безопасность должна быть вашим верным спутником, чтобы вы могли в полной мере насладиться этими моментами. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о ключевых правилах безопасности, которые помогут сделать ваш зимний отдых максимально приятным», - напомнили в МЧС.

Тюбинг

«Это отличное развлечение для всей семьи! Но выбирай только специально оборудованные трассы, где нет крутых склонов, деревьев или других опасностей. Никогда не прикрепляй тюбинг к движущимся транспортным средствам – это очень опасно», - отметили в МЧС.

Лыжи

«Скольжение по снегу дарит ощущение свободы. Важно, чтобы экипировка была подобрана правильно. Шлем, очки и подходящие ботинки помогут защитить даже на сложных участках. Если ты новичок, выбирай простые трассы и всегда учитывай погодные условия и состояние снега».

Сноуборд

«Это настоящее искусство баланса. Перед тем, как отправиться на склон, трезво оцени свои возможности и обязательно используй защитное снаряжение. Помни, что в зимних видах спорта спешка может привести к травмам. Лучше ехать чуть медленнее, чем рисковать своим здоровьем», - добавили в МЧС

Снегоход

«Перед поездкой убедись, что снегоход в полном порядке и достаточно топлива. Изучи маршрут заранее и избегай незнакомых или опасных мест. Возьми с собой средства связи и аптечку».

Катание на коньках

«Выбирай только проверенные катки, где нет выбоин и неровностей. Если предпочитаешь кататься на замерзших водоемах, обязательно убедись в достаточной толщине льда. Для максимального удовольствия используй хорошо заточенные коньки», - пояснили в МЧС.

Санки

«Даже такое простое развлечение требует внимания. Горки должны быть без препятствий и не выходить на проезжую часть. Категорически запрещено кататься стоя на санках – это залог безопасного спуска».

Зимняя рыбалка

«Лед может быть коварным, поэтому всегда проверяй его прочность перед тем, как ступить на замерзший водоем. Не делай слишком много лунок на одном участке и избегай скопления людей в одном месте», - заключили в ведомстве.