Что изменит электронное взыскание долгов за ЖКХ

В России запускают электронное взыскание долгов за ЖКХ через «Госуслуги» — с субсидиями для нуждающихся и автоматизацией для неплательщиков. Эксперимент коснется 19 регионов. Мера призвана упростить процедуру, что положительно скажется на всех участниках сферы жилищно-коммунального хозяйства. Права должников при этом не будут ущемлены, ожидают эксперты.

Минстрой России совместно с судебным департаментом Верховного суда РФ реализует эксперимент по электронному взаимодействию для взыскания дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Для его осуществления будут использоваться Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), портал госуслуг и Государственная автоматизированная системы «Правосудие» (ГАС «Правосудие»), сообщили в пресс-службе министерства.

В реализации эксперимента принимают участие Минцифры, Минтруд и Социальный фонд России.

Переход к электронным уведомлениям не лишает должников шансов на переговоры, подчеркивают опрошенные участники рынка ЖКХ. Механизм сохраняет стандартные этапы, но ускоряет их за счет электронных сетевых систем. Процедура остается неизменной: она включает досудебное урегулирование с претензиями и переговорами, подачу иска в суд, вынесение решения, а затем исполнительное производство через судебных приставов с возможным взысканием со счетов зарплаты или имущества должника, напоминает член Общественного совета при Минстрое России Ольга Сердюк.

«Внедрение автоматической системы взыскания долгов не отменяет судебных решений. Просто исковое заявление для суда со стороны поставщика услуг формируется не им лично, а через государственные информационные системы», — говорит зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Механизм электронного взыскания долгов за ЖКУ будет опираться на судебные приказы, формируемые и направляемые через ГИС ЖКХ с интеграцией в ГАС «Правосудие» и «Госуслуги», напоминает член регионального штаба Народного фронта по Алтайскому краю, директор Алтайской региональной общественной организации «Защита прав потребителей» Людмила Жгун. Благодаря этому у должника будет время, чтобы решить проблему до списания.

При наличии задолженности ресурсоснабжающие организации обратятся к оператору ГИС ЖКХ, а система сама запросит данные в Росреестре, уведомит должника и передаст подписанное заявление с пакетом документов в ГАС «Правосудие», раскрывает алгоритм Ольга Сердюк.

Проект по списанию задолженности не отразится на семьях с низким достатком, так как все взыскания будут проходить через суд, как и раньше, уверена директор ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

«Семьям с нестабильным доходом при автосписании долгов рекомендуется отменить судебный приказ, заключить соглашение о рассрочке и оформить субсидию», — уточняет председатель общественного совета при администрации МО «город Саратов» по вопросам ЖКХ Андрей Жбанчиков.

В Минстрое РФ между тем напоминают, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг могут предоставляться многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам, участникам боевых действий, а также тем, кто тратит на жилье больше 22% семейного бюджета. На федеральном и региональном уровнях действует комплекс мер социальной поддержки, субсидии на ЖКУ получают 2 млн семей, пишут «Известия».

Электронный формат не отменяет ключевых гарантий, а усиливает контроль, утверждают эксперты. Должник получает уведомления и право на возражения, что делает процесс прозрачнее.

«Важно понимать, что в рамках обсуждаемого эксперимента речь не идет об «автосписании» долгов или «электронном взыскании долгов без суда», — обращает внимание Ольга Сердюк. — Процедура взыскания задолженности включает досудебное урегулирование и судебный порядок, который начинается с подачи иска в суд».

Масштабная цифровизация теоретически может создать сложности для одной из самых уязвимых категорий населения — пожилых граждан. Однако серьезным этот риск не считают ни регуляторы, ни эксперты, ведь для тех, кто вне Сети, сохраняется традиционный канал — бумажное информирование.

Извещения от ГАС «Правосудие» приходят в личные кабинеты системы госуслуг, однако если человек не входит в личный кабинет или не пользуется порталом, извещение будет доставляться через «Почту России», разъясняет депутат ГД Светлана Разворотнева.

«Даже при активном использовании цифровых сервисов судебный приказ по действующему процессуальному законодательству должен направляться гражданину и в бумажной форме», — напоминает Людмила Жгун.

Для пенсионеров, не пользующихся интернетом, важно, чтобы совпадали актуальная регистрация и фактический адрес проживания: именно по этому адресу будет доставлена официальная копия судебного приказа, а от даты ее получения исчисляются сроки на обжалование.

При этом суд должен проверить, доставлены ли уведомления о судебном взыскании, и направить повторно, в том числе на бумажном носителе, если этого не произошло, уточняет Татьяна Вепрецкая.

Не так страшна автоматизация еще и потому, что российские пенсионеры — одни из самых добросовестных потребителей, дополняют эксперты. Как правило, пожилые граждане не имеют задолженностей для судебных взысканий.