Игорь Матвиенко допустил переименование группы «Иванушки International»

Продюсер группы «Иванушки International», народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что коллективу, возможно, придется изменить название в связи с обсуждением использования англицизмов.

Фото: Продюсерский центр Игоря Матвиенко

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International - зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» - я теперь художественный руководитель», - сказал он.

Также Игорь Матвиенко высказался и об использовании иностранных слов в названиях: «Вообще англицизмы надоели. Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это», - добавил он.

Ранее в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов высказал мнение, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Также с 1 марта вступил закон в силу о русификации вывесок.