День архивов отмечают в России

10 марта ежегодно в России отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник работников архивов, учреждённый Решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года.

Выбранная дата связана с событием, произошедшим (28 февраля) 10 марта 1720 года. В этот день российским императором Петром I был подписан первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав».

Он определил основы организации государственного управления в стране и ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». Также этим документом устанавливался порядок работы с архивными документами и правила их дальнейшего хранения, пишет calend.ru.

Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России, которая призвана донести до потомков документальную и неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации. Архивы содержат сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России, её внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры.

Архивы или архивные документы непрерывно и кропотливо пополняются. Они отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

Готовить специалистов архивного дела в стране стали в 1878 году в Петербургском археологическом институте, а на основании Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 года было создано Главное управление архивным делом.

В настоящее время, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 года, функции по оказанию государственных услуг, управлению федеральным имуществом в области архивного дела осуществляет Федеральное архивное агентство РФ (Росархив) — это федеральный орган исполнительной власти, который находится в ведении Президента Российской Федерации. Ему непосредственно подчиняются 16 федеральных государственных архивов, Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) и обслуживающая организация.

Также в соответствии с законодательством РФ 19 федеральным органам исполнительной власти и организациям предоставлено право депозитарного хранения документов Росархива, находящихся в федеральной собственности. Еще сохранение, пополнение и использование документов Архивного фонда РФ обеспечивают другие государственные архивы и центры хранения документации.

Архивный фонд Российской Федерации — более 610 млн. единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются 11 веком. Примерная длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 8,5 тысяч километров.

Объем архивных документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, каждый год увеличивается примерно на 1,7 млн. единиц хранения.

Архивы обеспечивают вечное хранение и использование документов Архивного фонда РФ, тем самым способствуя как укреплению федерализма, формированию гражданского общества, становлению правового государства, так и предотвращению конфликтов, формированию демократического имиджа России на международной арене. Кроме того, не менее важное значение архивы имеют для воспитания россиян в духе гражданственности, патриотизма и толерантности.

Напомним, что Международный день архивов отмечается в мире ежегодно 9 июня.