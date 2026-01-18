Руководитель псковской фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак отмечает день рождения

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак отмечает день рождения 18 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Он также является членом комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, комиссии по противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами регионального парламента.

Олег Брячак родился в Пскове. Он окончил Псковский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний РФ по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1998 году в компании ЗАО «Ростэк – Терминал». С 2002 по 2018 годы работал в ЗАО «ТЕКО-Терминал», 14 лет занимал руководящую должность. В 2018–2019 годах был помощником депутата Государственной Думы Елены Драпеко. В 2019 году вошёл в руководство АО ПЗР «Плескава».

По итогам выборов 2011, 2016 и 2021 годов Олег Брячак трижды получил мандат депутата Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия». В 2017 году он досрочно сложил полномочия и перешёл на работу в Псковскую городскую Думу VI созыва. 19 сентября 2021 года, на первой организационной сессии Собрания VII созыва, по собственному желанию отказался от гарантированной должности в областном парламенте.

В настоящее время Олег Брячак входит в состав Центрального совета партии «Справедливая Россия» и возглавляет Совет регионального отделения. За свою деятельность он получил Почётную грамоту Псковского областного Собрания депутатов.