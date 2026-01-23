Александр Козловский о будущих депутатах, Дне студенчества и «Молодой гвардии Единой России»

В воскресенье, 25 января, в нашей стране будет отмечаться День российского студенчества. Праздник тех, кто учится, - хороший повод для серьезного разговора о современной молодежи. Что ее отличает? Какие возможности для самоопределения и профессиональной ориентации создаются для тех, кто только готовиться вступить во взрослую жизнь? И какую пользу обществу молодые люди приносят уже сейчас? Об этом и многом другом в преддверии студенческого праздника корреспондент Псковской Ленты Новостей поговорил с депутатом Государственной Думы от нашей области, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Козловским. Как известно, работа с молодежью является одним из приоритетов в деятельности политика: она ведется как по линии партии и ее молодежного крыла, так и в рамках деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей и Союза машиностроителей России. С вопроса о том, как выстраивается эта работа, и началась наша беседа с Александром Николаевичем.

- Как депутат Государственной Думы, я работаю в регионе, встречаюсь с жителями Псковской области и, конечно, среди них есть немало молодых людей. С ними всегда очень интересно общаться. У них своя точка зрения, - сразу обозначил одну из отличительных особенностей современной молодежи Александр Козловский. - В рамках работы Российского Союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей и как депутату Государственной Думы от Псковской области, мне, конечно, интересно, чтобы наша молодежь оставалась в регионе и трудилась в Псковской области, на наших предприятиях. Поэтому мы устраиваем дни «без турникетов», когда свои двери открывают проходные заводов, предприятий, фабрик, находящихся на территории Псковской области. Там проходят экскурсии для школьников, студентов и просто активной молодежи. Им показывают возможное будущее место работы, и это всегда интересно ребятам, многие выбирают эти предприятия и остаются работать у нас в регионе.

Также наша молодежь уже несколько лет участвует в международном форуме, который проводит Союз машиностроителей России. Представители Псковской области ездят на эти мероприятия. Благодаря этому опыту появился наш, псковский инженерный форум «СпектрУМ», который проходит под Великими Луками. Там собираются молодые специалисты, которые трудятся на промышленных предприятиях, они выбрали для себя профессию инженера, технолога. Теперь у них есть возможность обменяться опытом с коллегами, да и просто вместе с ними хорошо провести время. Кроме того, мы регулярно встречаемся с волонтёрами, а в этой среде много молодежи, учащихся вузов, училищ, колледжей, обсуждаем с ними актуальные темы и планы.

- За последние годы очень много юных жителей Псковской области в составе организованных групп при вашей помощи посетили с экскурсиями Государственную Думу. Скажите, какую цель вы преследуете, организовывая такие мероприятия? Как происходит отбор участников? Какие впечатления остаются у ребят?

- Первые посещения Госдумы — это у нас были школьники из старших классов. Мы выбирали лучших для того, чтобы их как-то поощрить за хорошую учёбу. Цель какая? Познакомить с деятельностью Государственной Думы, чтобы у ребят было понимание, как организована работа российского парламента. Может быть, кто-то из них в будущем выберет для себя профессиональную стезю депутата. Такие ребята встречаются, о своих планах они рассказывают, когда мы общаемся за круглым столом.

- Это школьники?

- Сейчас ездят не только школьники. Ездят и волонтёры. Это и мои коллеги-единороссы, которые представляют «Молодую гвардию Единой России», это и учащиеся колледжей и высших учебных заведений. За эти годы мы провели несколько десятков экскурсий для наших ребят, показали им Государственную Думу, рассказали, как она работает, как депутаты принимают законы. Это те знания, которые им будут необходимы во взрослой жизни.

- Вы упомянули «Молодую гвардию». Это проект партии «Единая Россия». Каким образом в нем задействована молодежь в нашем регионе? Чем они занимаются?

- Как я уже сказал, у нас есть молодежное крыло - «Молодая гвардии Единой России», где активно представлена и школьники старших классов, и студенты. Они на волонтерской основе участвуют в общественно полезной деятельности, помогают реализовывать мероприятия, участвуют в благотворительных акциях, занимаются сбором помощи для наших ребят, которые служат и выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Они в своё время очень активно помогали в период пандемии коронавируса. Это время уже, наверное, подзабылось, но именно молодежь очень активно участвовала и помогала при проведении мероприятий, например, при раздаче масок, и оказывала помощь пожилым людям, которым требовалось закупить продукты питания. Таких полезных дел в их активе достаточно много, и я хочу сказать слова благодарности нашей молодежи за их активную позицию.

Также у нас при поддержке партии «Единая Россия» реализуется проект по оказанию юридической помощи тем, кто нуждается в ней и находится в сложной жизненной ситуации. В этом проекте участвует молодежь — студенты юридического факультета ПсковГУ. Большое им спасибо за то, что они из года в год уже тысячам нашим граждан, которые живут на территории Псковской области, помогли и провели консультации.

- Мы встречаемся в преддверии празднования Дня российского студенчества. Какое напутствие вы бы могли дать ребятам?

- Напутствие такое — занимать активную жизненную позицию, больше встречаться со сверстниками, использовать молодые годы для того, чтобы общаться, расширять свою волонтерскую деятельность, чтобы уже во взрослой жизни было, что вспомнить. И чтобы эти прекрасные годы не просто пролетели, а прошли с пользой. Ну и, конечно, надо хорошо отучиться, закончить университеты и найти себя во взрослой жизни, выбрать ту профессию, в которой они проведут всю свою жизнь.

Беседовал Андрей Николаев