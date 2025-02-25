Общество

Старшеклассники псковской гимназии №29 посетили Государственную Думу

Десятиклассники из гимназии №29 города Пскова посетили Государственную Думу с экскурсией, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Вместе с моими помощниками мы организовали ещё одну экскурсию для школьников из Псковской области. На этот раз в Государственной Думе побывали десятиклассники из гимназии №29 города Пскова. Они не только узнали, как устроен законодательный процесс, но и смогли в режиме реального времени наблюдать за пленарным заседанием», - отметил депутат.

Он добавил, что после экскурсии школьники и Александр Козловский традиционно собрались за круглым столом.

«Со школьниками и их наставниками мы обсудили волнующие их вопросы — выбор профессии, востребованные сегодня специальности, перспективы работы в разных сферах. Беседа получилась живой и насыщенной. Особенно приятно было видеть, что ребята проявили искренний интерес к политике и спросили, как можно стать частью команды "Единой России", какие шаги для этого нужно предпринять и какие возможности открывает работа в партии. На весеннюю сессию Госдумы мы запланировали еще несколько подобных встреч. Уверен, что такие экскурсии помогают молодежи лучше понять, как устроена работа парламента, вдохновляют их на новые цели и, возможно, помогают определиться с будущей профессией», - сказал Александр Козловский.