Старшеклассники псковской гимназии №29 посетили Государственную Думу

Десятиклассники из гимназии №29 города Пскова посетили Государственную Думу с экскурсией, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Он добавил, что после экскурсии школьники и Александр Козловский традиционно собрались за круглым столом.
«Со школьниками и их наставниками мы обсудили волнующие их вопросы — выбор профессии, востребованные сегодня специальности, перспективы работы в разных сферах. Беседа получилась живой и насыщенной. Особенно приятно было видеть, что ребята проявили искренний интерес к политике и спросили, как можно стать частью команды "Единой России", какие шаги для этого нужно предпринять и какие возможности открывает работа в партии. На весеннюю сессию Госдумы мы запланировали еще несколько подобных встреч. Уверен, что такие экскурсии помогают молодежи лучше понять, как устроена работа парламента, вдохновляют их на новые цели и, возможно, помогают определиться с будущей профессией», - сказал Александр Козловский.