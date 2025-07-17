Общество

Псковские школьники принимают участие в инженерном форуме «СпектрУм»

На территории парк-отеля «Солнечный бор» проходит молодёжный инженерный форум «СпектрУм», в котором приняли участие 60 школьников, студентов и молодых специалистов из Псковской, Тверской, Ивановской и Смоленской областей, а также из Санкт-Петербурга, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Форум организован по инициативе молодых специалистов Великолукского завода «ЗЭТО», которые представляли нашу область на международном форуме «Инженеры будущего» в Тульской области. «СпектрУм» получил поддержку реготделения СоюзМаш России, куда входит ЗЭТО.

«Ребята участвуют в насыщенной образовательной программе по IT, бренд-менеджменту, инжинирингу и не только. Также их ожидают мастер-классы от ведущих экспертов, культурная и спортивная часть. Отмечу, что "СпектрУм" станет площадкой отбора участников форума «Инженеры будущего-2026» от Псковской области. Планирую лично посетить форум и пообщаться с его участниками», - заключил Александр Козловский.