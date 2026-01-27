Приставы ускоряют взыскание через электронные документы

В рамках информационного взаимодействия между УФССП России по Псковской области и Судебным департаментом обеспечена возможность направления на принудительное исполнение в территориальные органы ФССП России исполнительных документов в электронном виде посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Изображение сгенерировано нейросетью

Судебные приставы доводят до сведения граждан и юридических лиц, что в настоящее время суды региона передают в подразделения УФССП России по Псковской области исполнительные документы в электронном виде.

Для направления судом на принудительное исполнение исполнительного документа в электронном виде взыскателю необходимо указать об этом в заявлении.

В управлении отметили, что применение технологии передачи документов в электронном формате позволяет существенно ускорить обмен информацией Службы судебных приставов и судов, снизить расходы и обеспечить быструю обратную связь.

«Внедрение защищённого документооборота также исключает появление поддельных документов, предъявляемых ФССП России», - заключили в пресс-службе.