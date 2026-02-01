Более 130 добровольцев сопровождают выставку «Поезд Победы» в Великих Луках

Передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла в Великие Луки сегодня, 1 февраля. Жителей и гостей города встречали более 35 добровольцев, помогая погрузиться в историческое путешествие. Об этом сообщили в ресурсном центре добровольчества Псковской области.

Фото: ресурсный центр добровольчества Псковской области

Всего в сопровождении выставки были привлечены более 130 добровольцев из Пскова, Дно и Великих Лук.

Напомним, что вход на выставку осуществляется только по бесплатной регистрации на официальном сайте поездпобеды.рф.