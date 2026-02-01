Уникальная передвижная выставка «Поезд Победы» прибыла в Великие Луки сегодня, 1 февраля. Интерактивная выставка посвящена событиям Великой Отечественной войны и позволяет посетителям буквально погрузиться в атмосферу военных лет. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Экспозиция размещена в десяти вагонах поезда. Каждый из них отражает отдельную страницу истории: концлагерь, санитарный вагон-баня, штаб офицеров, бронепоезд, блокадный Ленинград, вагон с жестокими экспериментами японских милитаристов и другие. Завершается маршрут вагоном, посвящённым Дню Победы, — символу долгожданного мира и народного торжества.

Сегодня выставку посетили заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарёв, заместитель главы администрации Екатерина Семёнова, депутаты городской Думы Елена Чернозубова и Константин Максимов, руководитель комитета культуры Елена Савченко, руководитель управления образования Виктория Крюкова, участник СВО Михаил Бразин, а также социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в городе Великие Луки Татьяна Щеблыкина.





«Символично, что «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки в год, когда мы отметили 83-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Эта выставка обязательна к посещению, особенно для молодёжи. Всё наглядно и правдоподобно. Мы должны знать и помнить, какой ценой досталась Победа», — подчеркнул заместитель главы города Сергей Агарёв.