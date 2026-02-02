 
Общество

Аномально холодная погода ожидается в Псковской области 3 февраля

0

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 3 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре. 

Ночью местами будет идти небольшой снег, днем без существенных осадков. Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -14 до -19 градусов, днем от -8 до -13 градусов.

Атмосферное давление высокое.

«30 января - 3 февраля в большинстве муниципалитетов Псковской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10 и более градусов ниже климатической нормы. Среднесуточная температура в этот период составит -15…-24 градусов», - уточнили в гидрометцентре.

