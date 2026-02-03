 
Общество

Экс-ректору Наталье Ильиной продлили домашний арест

Псковский городской суд продлил домашний арест экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной до 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Сегодня в горсуде проходит второе судебное заседание по уголовному делу в отношении Натальи Ильиной, в ходе которого прокурор завершил предъявлять обвинение по всем 17 преступлениям (одно мошенничество в особо крупном размере и 16 фактов превышения должностных полномочий). Суд перешёл к рассмотрению письменных доказательств по делу.

Однако рассмотрение доказательств прервала судья Ирина Васильева, пояснившая, что срок избранной ранее меры пресечения в виде домашнего ареста истек. В сегодняшнем заседании продолжить рассмотрение доказательств невозможно, поскольку необходимо избрать дальнейшую меру пресечения для бывшего ректора. 

Сторона обвинения выступила за продление домашнего ареста. 

«Не возражаю против ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста. Прошу разрешить общение с моими близкими родственниками: мужем, сыном, мамой», - выразила свою позицию Наталья Ильина. Защитники экс-ректора поддержали ее ходатайство.

Прокурор выступил против общения с родственниками. 

«Не вижу оснований для удовлетворения ходатайства защиты», - сказал гособвинитель.

В итоге суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 марта. Обвиняемой запрещено общение с лицами, проходящими по делу. Также нельзя получать почту и использовать связь. Разрешено в случае экстренных ситуаций звонить по номеру: 112.  

Судебное заседание по делу Натальи Ильиной продолжится 11 февраля в 10.00. 

Напомним, Наталья Ильина находилась в СИЗО с 8 апреля. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

