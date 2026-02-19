Наталье Ильиной оплатили билет на концерт из «коробочки с представительскими расходами»

У экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной была «коробочка с представительскими расходами», сообщил начальник отдела организационной и кадровой работы Андрей Мокрецов в ходе допроса, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мои подчиненные иногда по указу Натальи Анатольевны могли оплачивать что-то из "коробочки". Например Наталья Анатольевна передавала Марии Макеевой (секретарю, - прим.ред.) чеки по затратам, чтобы Макеева затем возместила эти затраты. Я предполагаю, что часть из них могла быть из этого лимита, так называемой "коробочки с представительными расходами". В данном случае речь шла не только о билете для Натальи Анатольевны, но и о билете для лица, не являющегося представителем вуза», - пояснил Андрей Мокрецов, отвечая на вопрос судьи, касающийся оплаты билета на концерт для экс-ректора.

Напомним, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель также допрашивал потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.