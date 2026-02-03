По делу Натальи Ильиной суд приступил к оглашению письменных доказательств

В процессе по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной суд перешел к оглашению письменных доказательств, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

В ходе заседания были представлены и приобщены к материалам дела ключевые доказательства, собранные в ходе следствия.

Следователь 3 декабря 2025 года провёл осмотр CD-диска, предоставленного УФСБ, на котором зафиксированы данные из расписания и трудовых договоров Натальи Ильиной. Был составлен протокол осмотра, а также фототаблицы, иллюстрирующие материалы.

К делу приложены: копия трудового договора Натальи Ильиной, справка о результатах проверок, выписки по операциям в Сбербанке, включая видеозаписи с камер, где зафиксирована женщина, схожая с Ильиной, получающая наличные и кладущая их в конверт.

Конверт с диском, запросы от Сбербанка и подписи следователя оформлены как вещественные доказательства.

Также поступил ответ на запрос от Сбербанка: на расчётный счёт доцента, с которым экс-ректор была в сговоре, поступило почти 5,5 млн рублей, происхождение средств устанавливается.

Также прослушаны телефонные переговоры Ильиной и других лиц, которые зафиксированы в качестве доказательств и приобщены к делу.

Следствие продолжается, суд рассматривает документы в порядке очередности.

Напомним, экс-ректору вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).