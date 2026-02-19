Судебное заседание по делу Натальи Ильиной отложено до 16 марта

Судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной отложено до 16 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

На 16 марта планируется видеосвязь с Москвой для допроса бывшего проректора Александра Захарова.

Далее будет продолжен допрос потерпевших и свидетелей в зале суда:

16 марта с 11.00

17 марта с 10.00

25 марта с 14.30

15 апреля с 11.00

16 апреля с 10.00

Напомним, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель также допрашивал потерпевших.

Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.