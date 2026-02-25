 
Общество

В Общественной палате региона объяснили, почему они находятся «на обочине» обсуждения ситуации в ПсковГУ

В интернете не утихают дискуссии вокруг будущего Псковского государственного университета. Стены вуза пережили немало событий и «интриг». Какую позицию в этом вопросе занимает Общественная палата региона и ведутся ли внутри нее дискуссии о развитии учебного заведения, ответил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, говорить о том, что Общественная палата дистанцируется от университетской темы, было бы неверно. Председатель напомнил, что представители вуза всегда были неотъемлемой частью палаты.

«Представители университета всегда входили в Общественную палату и участвовали в ее работе очень активно на различных уровнях: как члены палаты и эксперты. Это место, где так или иначе инициативы ОП или вопросы всегда находили свой отклик: будь то в прошлом, начиная с 2007 года, и в настоящем», — подчеркнул Александр Седунов.

В качестве примера он привел действующих сотрудников и руководителей ПсковГУ, которые сейчас являются членами палаты: Ольгу Серову, Ольгу Лищенко и Алену Козлову. Председатель отметил, что связанные с вузом вопросы неизменно поднимаются в дискуссиях на Совете и в работе профильных комиссий.

Однако, комментируя текущую ситуацию вокруг университета, Александр Седунов обозначил важный нюанс. Он напомнил, что в отношении вуза продолжаются уголовно-процессуальные и судебные разбирательства, и пока точка в этих процессах не поставлена: «Поэтому какие-то заключения и "рецепты" давать преждевременно и опрометчиво, с учетом того, что действующие сотрудники тоже вовлечены в этот процесс».

В то же время гость студии призвал не упускать из виду главную задачу — развитие университета как научного и аналитического центра, работающего на регион и рынок труда. По его мнению, в обсуждение этой стратегически важной темы необходимо включать не только членов ОП, но и гораздо более широкий круг представителей общественности и профессионального сообщества.

При этом, говоря о текущей роли палаты, Александр Седунов был предельно откровенен: «Актуальная тема, вопрос крайне важный, но мы находимся на обочине этого обсуждения». 

Напомним, экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). 

Пресс-портреты

Седунов Александр Всеволодович

Седунов Александр Всеволодович

Председатель Общественной палаты Псковской области.

