Начался суд над мучителем собаки Мии у псковского «Электрона»  

В Псковском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Епископосяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 245 УК РФ, за причинение увечья собаке по кличке «Мия» вблизи псковского стадиона «Электрон», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон».

Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.