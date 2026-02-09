 
Общество

Начался суд над мучителем собаки Мии у псковского «Электрона»  

В Псковском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Епископосяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 245 УК РФ, за причинение увечья собаке по кличке «Мия» вблизи псковского стадиона «Электрон», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон». 

Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела. 

