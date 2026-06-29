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Четыре года строгого режима дали мучителю собаки Мии в Пскове

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Жителя города Пскова Епископосяна, обвиняемого в жестоком обращении с собакой по кличке Мия, признали виновным по пункту пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: приют для собак «Шанс» / «ВКонтакте» 

В ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение обстоятельства совершения им преступления, а именно, что 28 апреля 2025 года обвиняемый, используя колюще-режущий предмет в качестве оружия, нанес собаке по кличке Мия не менее двух ударов в область шеи.

В судебном заседании Епископосян свою вину признал частично, не оспаривая фактические обстоятельства совершения преступления, не согласился с мотивами причинения увечья собаке.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил, с учетом рецидива преступлений, наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный Епископосян взят под стражу в зале суда.

Приговором суда собака по кличке Мия, переданная на ответственное хранение свидетелю, оставлена в ее распоряжении.

Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон». 

Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.  

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