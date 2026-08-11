Мучитель собаки Мии в Пскове обжалует свой приговор

Мучитель собаки Мии, осужденный на четыре года тюрьмы, обжалует свой приговор, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: приют для собак «Шанс» / «ВКонтакте»

В Псковский областной суд поступила апелляционная жалоба Епископосяна, осужденного Псковским городским судом за жестокое обращение и причинение увечья собаке Мии к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии строгого режима.

Судебное заседание назначили на 12:00 19 августа.

Ранее сообщалось, что 28 апреля 2025 года обвиняемый, используя колюще-режущий предмет, не менее двух раз ранил собаку по кличке Мия в область шеи. В судебном заседании Епископосян свою вину признал частично: не оспаривая фактические обстоятельства совершения преступления, не согласился с мотивами причинения увечья собаке.

Суд признал его виновным и назначил, с учетом рецидива преступлений, наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.