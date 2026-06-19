Суд предоставит мучителю собаки Мии в Пскове последнее слово 26 июня

Судебное заседание по уголовному делу в отношении мучителя собаки Мии в Пскове отложено на 26 июня в 14.15. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области, на следующем заседании подсудимому предоставят последнее слово.

Фото: приют для собак «Шанс» / «ВКонтакте»

18 июня в Псковском городском суде в ходе очередного судебного заседания по рассмотрению уголовного дела в отношении жителя города Пскова Епископосяна, обвиняемого в жестоком обращении с собакой по кличке Мия, причинившем ей увечье, сторонами закончено представление доказательств, проведены судебные прения.

Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон».

Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.