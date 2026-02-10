Судебное заседание по новому эпизоду в деле Грацкого перевели в закрытый режим 

Судебное заседание по новому эпизоду в деле экс-заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого перевели в закрытый режим, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Сегодня суд рассматривает новый эпизод в деле Грацкого - взятку, полученную в виде участка. Подсудимый присутствует на заседании по видеоконференцсвязи.

Заседание проходит в особом порядке. Закрытие разбирательства было необходимо, поскольку, согласно УПК, при рассмотрении дела в упрощённом порядке необходимо обозначить, как и в чем выразилось содействие обвиняемого следствию. Также планируется, что подсудимый будет давать показания.

Стороны защиты и обвинения не препятствовали закрытию судебного заседания.

Представителей СМИ попросили покинуть зал суда.

Напомним, Александр Грацкий уже отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. Ранее его осудили за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).