Начался суд над экс-замглавы Пскова Грацким по делу о получении взятки в виде участка

Начался суда над экс-заместителем главы города Пскова Александром Грацким за получение взятки в виде участка, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей из зала суда.

Александр Грацкий присутствует на заседании по видеоконференцсвязи.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, осенью 2023 года получил в качестве взятки во владение и пользование земельный участок в деревне Большая Гоголевка Псковского округа стоимостью 1,5 миллиона рублей. Участок он оформил на свою мать.

Взятка была дана за совершение действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ, являющихся предметом заключенных муниципальных контрактов, а равно за общее покровительство и попустительство по службе в пользу юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность.

Напомним, Александр Грацкий уже отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. Ранее его осудили за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).