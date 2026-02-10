Теперь мы можем полноценно предоставлять услуги по женскому здоровью — облздрав

Полноценно предоставлять услуги по женскому здоровью готовы женщинам в Псковской области, заявила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения региона Мария Савдонс в эфире радио ПЛН FM. Она напомнила, что в 2025 году в рамках национального проекта «Семья» запланировали открытие пяти женских консультаций на базе существующих медицинских организаций, и все они уже функционируют.

По словам Марии Савдонс, первая консультация начала свою работу в Стругах Красных, к ней прикреплены Плюсский и Гдовский районы.

«Выделили федеральное финансирование, на которое мы смогли закупить современное медицинское оборудование. Оно уже полностью освоено и запущено в действие», — отметила гостья студии. В частности, в Стругах Красных установили рентгеновский аппарат, два маммографа и УЗИ-аппараты экспертного класса, что, как считает Мария Савдонс, позволит женщинам получать более качественную медицинскую помощь.

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Псковской области уточнила, что новые женские консультации также создали в Острове, Дедовичах, Невеле и великолукской деревне Золотково. Согласно приказам Минздрава, каждая консультация должна обслуживать минимум 20 тысяч населения. «Теперь, с присоединением филиалов, мы соответствуем этому требованию и можем предоставить полноценные услуги», — добавила Мария Савдонс.

Женские консультации предлагают широкий спектр медицинских услуг: наблюдение за женщинами с гинекологическими заболеваниями, беременными и в послеродовом периоде. «Это полноценная структура, где акушеры-гинекологи собирают анамнез, проводят осмотр, назначают анализы и лечение. Полноценная больница, но только для женщин», — пояснила врач. «Можно сказать, служба первого уровня создана, теперь мы можем её только совершенствовать», — заключила она.