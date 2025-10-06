Общество

Пять новых женских консультаций откроют в Псковской области

Пять новых женских межрайонных консультаций откроют в Псковской области до конца 2025 года по национальному проекту «Семья», сообщается в Telegram-канале министра здравоохранения Псковской области Марины Гаращенко.

Новые лечебно-профилактические учреждения планируется открыть:

в Стругах-Красных (Псковская межрайонная больница);

в Острове (Островская межрайонная больница);

в Великолукском районе (поликлиника № 3 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы);

в Невеле (Невельская межрайонная больница);

в Дедовичах (Порховская межрайонная больница).

При этом кабинеты гинекологов будут сохранены в уже существующих точках.

Объединенные ЖК будут вести диспансерное наблюдение беременных женщин, проводить патронаж на дому при невозможности посещения ЖК, проводить физическую и психологическую подготовку беременных женщин к родам.

Обновленные женские консультации будут состоять из открытой регистратуры, кабинетов врачей-акушеров-гинекологов, психологической и медико-социальной помощи, ультразвуковой диагностики, физиотерапевтического кабинета и других.

«Данные решения необходимы для внедрения единых подходов в ведении беременности и оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"», - отметила министр.