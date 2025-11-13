Псковcкая обл.
Общество

В Псковской области завершается оснащение пяти женских консультаций

13.11.2025 12:10|ПсковКомментариев: 0

Завершается оснащение пяти женских консультаций в структуре районных и межрайонных больниц Псковской области, сообщила региональный министр здравоохранения Марина Гаращенко на встрече с губернатором области Михаилом Ведерниковым. Видеозапись встречи опубликована в Telegram-канале главы региона. 

Скриншот: Михаил Ведерников / Telegram

Оснащение происходит по программе «Охрана материнства и детства». На реализацию программы выделено 186,1 млн рублей. 

Работы ведутся в дедовичском филиале Порховской межрайонной больницы, в стругокрасненском филиале Псковской межрайонной больницы, в великолукской поликлинике №3, в Островской межрайонной больнице и в Невельской межрайонной больнице.

Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Гаращенко Марина Валерьевна Министр здравоохранения Псковской области
